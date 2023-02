India, Ziya e Zahad sono la prima coppia trans in attesa di un figlio

Vivono in Kerala e hanno annunciato la notizia su Instagram. Entrambi stanno affrontando il percorso per cambiare genere. Il bambino nascerà in marzo

Il primo figlio concepito in India da genitori transgender nascerà il prossimo marzo. L'annuncio è arrivato direttamente da Ziya e Zahad, la coppia che vive in Kerala, con un post su Instagram. Il quotidiano The Hinsustan Times racconta che i due convivono da tre anni: Ziya è nato maschio e si è trasformato in donna, mentre Zahad, nata femmina è diventata uomo. Tuttavia, nel passaggio da un genere all'altro, Zahad ha mantenuto l'utero, ed è ancora biologicamente una donna, e questo le ha consentito di concepire naturalmente un bambino.

In India impossibile l'adozione per le coppie transgender

leggi anche

Spagna, transgender potranno cambiare genere dai 14 anni senza referto

Inizialmente, la coppia aveva progettato di adottare, ma le procedure legali in vigore nel Paese rendono impossibile l'adozione per una coppia transgender. Quando un'equipe medica del Kozhikode Medical College ha confermato che non esisteva alcun impedimento fisico alla gravidanza, sebbene entrambi stiano affrontando il passaggio da un genere all'altro, la decisione è stata presa. E così le immagini pubblicate sul profilo Instagram mostrano Zahad, il padre in attesa, con un paio di baffi e il pancione di otto mesi che sbuca tra la camicia e il lungi, il pareo indossato tradizionalmente dagli uomini in Kerala.