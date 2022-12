Approvata dal Congresso un norma che, tra le altre novità, introduce la possibilità per chi è transessuale di cambiare genere all'anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici a partire dai 14 anni. Un provvedimento che, se passerà al Senato, farà del Paese iberico uno dei pochi al mondo a consentire l’autodeterminazione sessuale attraverso una semplice dichiarazione amministrativa. Non mancano le polemiche

Le criticità

approfondimento

Brasile, elette alla Camera le prime rappresentanti transessuali

Al di là della ferma opposizione delle forze di destra come Vox e il Partito Popolare, la norma ha sollevato anche critiche da più fronti sul tema dei diritti riconosciuti ad altre minoranze. Molte delle quali provenienti proprio dai partiti minori della coalizione. Isabel Pozueta, di Eh Bildu, ha sottolineato ad esempio come non sia previsto nulla “sulle persone non binarie, sui minori di età inferiore ai 12 anni o sugli immigrati che arrivano perché in fuga dalla discriminazione nei loro Paesi d'origine”. Accesa è stata anche la polemica interna agli ambienti del femminismo. Rosa Romero dei popolari, ad esempio, ha accusato il Governo di aver portato avanti una legislazione che fa “passi indietro” nella lotta femminista e ha sostenuto che associazioni di donne, medici e famiglie, nonché “madri con figli con disforia di genere” non sono d'accordo.