Usa, prima cheerleader trans nel campionato di football americano

Per la prima volta nella storia della NFL, il campionato di football americano, arriva una cheerleader transgender. Si tratta di Justine Lindsay, una 29enne che è entrata a far parte delle Topcats, le cheerleader dei Carolina Panthers. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram, seguito da numerose stories in cui la stessa Lindsay ha ripreso i tanti articoli di giornale negli Usa, e non solo, che hanno raccontato la sua storia. La ragazza, una delle poche afroamericane presenti tra le cheerleader in NFL, ha mostrato una sua foto sul campo di gioco, pronta per l'allenamento, con un commento: "State guardando la new entry delle Topcats [...] la prima donna transgender".