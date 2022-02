3/12 ©Ansa

Per i Rams un successo importante per spazzare via la sconfitta al Super Bowl del 2019 contro i New England Patriots. Ai Bengals, la cenerentola della Nfl al suo primo Super Bowl in 33 anni, non è riuscita l'impresa dopo una stagione di successi

