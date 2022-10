Brasile, elette alla Camera le prime rappresentanti transessuali

Milioni di brasiliani hanno votato domenica per il Congresso federale. Per la prima volta nella storia del Paese sono state elette delle candidate transessuali. Si tratta di quattro donne che provengono da formazioni di sinistra e che promettono battaglia all’interno delle istituzioni. Una svolta che è avvenuta esattamente trent’anni dopo l’ingresso in politica della prima donna brasiliana transessuale.

Chi sono

Erika Hilton, 29 anni e Duda Salabert, 41 anni, siederanno alla Camera dei deputati a partire del 2023. Non era mai successo che delle persone trans fossero elette al Congresso. La prima fa parte del Partido Socialismo e Liberdade. La seconda ha corso con il Partido Democrático Trabalhista. Entrambe non sono alla prima esperienza politica, ma hanno già ricoperto dei ruoli a livello municipale rispettivamente nella Câmara de São Paulo e di Belo Horizonte, oltre a avere alle spalle un passato da attiviste per i diritti. Domenica hanno fatto il grande salto nazionale. Rappresenteranno a Brasilia i loro stati federati a partire dal 2023. Non sono le uniche. Con loro ci saranno anche Carolina Iara e Dani Balbi, sempre in quota PSOL. Balbi aveva già ottenuto un altro record in ambito accademico, diventando la prima professoressa trans dell’Università federale di Rio de Janeiro.