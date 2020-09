11/12 ©Ansa

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha affermato che il problema più grande per la comunità LGBTQI+ in Thailandia è l’impossibilità di registrare la propria identità di genere nei documenti, in quanto ciò limita l’accesso ai servizi e rende vulnerabili alla discriminazione. Inoltre, ha evidenziato la libertà di scegliere l’uniforme quale questione prioritaria