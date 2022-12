Tre persone sono morte in un attacco di un drone ucraino a un aeroporto militare nella regione russa di Saratov sventato dalle difese aeree di Mosca, ha dichiarato oggi il ministero della Difesa russo. La Russia è pronta a riaprire il gasdotto Yamal verso l'Europa, ha affermato ieri il vicepremier russo Novak. Intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha sottolineato che Mosca "può dimenticarsi normali relazioni con l'Occidente per un decennio a venire, in attesa dell'arrivo al potere della prossima generazione di politici ragionevoli".