Mosca, sospesi colloqui con Usa su stabilità strategica

I colloqui russo-statunitensi sulla stabilità strategica sono stati sospesi ma non interrotti, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov in un'intervista al quotidiano Izvestia, uscita giovedì. E' quanto riporta l'agenzia Tass sul suo sito. "Penso che questa sia una visione giusta: sono stati messi in pausa, non sono stati chiusi. Abbiamo rinviato la riunione della commissione consultiva bilaterale sul trattato New START, non l'abbiamo cancellata. Mi asterrei dal fare supposizioni quando offriremo date alternative", ha detto Ryabkov. Secondo il diplomatico russo, la decisione sul rinvio della riunione sul trattato New START è stata difficile. "E' stata una decisione difficile, è stata una decisione politica. E' stato detto più di una volta che la situazione, con il coinvolgimento più profondo e pericoloso degli Stati Uniti negli sviluppi in Ucraina e nei dintorni, ha influenzato direttamente la nostra decisione. La conclusione è stata negativa: non è il momento giusto per incontrarsi in questo formato", ha osservato.