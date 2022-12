1/14 ©Ansa

Temperature polari, pioggia e neve stanno avvolgendo l'Europa, segnando il via ufficiale di un inverno che si preannuncia molto complesso da gestire sia per i governi che per i cittadini. L'aumento del freddo aumenta il fabbisogno di energia elettrica, il cui approvvigionamento scarseggia e il cui costo è sempre più alto come conseguenza diretta della guerra in Ucraina e del livello altalenante di produzione energetica nelle singole nazioni. E il rischio è quello di frequenti blackout in diversi Paesi europei

GUARDA IL VIDEO: Caro energia, i consigli di GSE per risparmiare in bolletta