Alcune esplosioni hanno scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev: lo riportano giornalisti dell'agenzia di stampa Afp sul posto. Il Cremlino avverte la comunità internazionale dopo gli attacchi a Sebastopoli: "Una situazione simile alla crisi dei missili di Cuba, ci sentiamo minacciati ai nostri confini". Telefonata tra Blinken e Wang sulla crisi in Ucraina. "I colloqui tra il presidente russo e il suo omologo americano potrebbero avere luogo se gli Stati Uniti fossero disposti ad ascoltare le preoccupazioni russe e a tornare a discutere di garanzie di sicurezza": a dirlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Intanto Mosca ferma l'esportazione dei cereali dopo l'attacco delle sue tre navi nel Mar Nero : critiche e attacchi dalla comunità internazionale ( Quali sono le conseguenze per l'Italia? ). L'Unione Europea chiede la revoca del blocco: "Le Nazioni Unite, la Turchia e l'Ucraina hanno concordato un piano di movimento per oggi per 14 navi che si trovano in acque turche.