Un Kennedy in Ucraina, il nipote di Bob ha combattuto per il Paese

In prima linea nella Legione Straniera contro la Russia di Vladimir Putin. Il nipote di Robert F. Kennedy, si è arruolato in gran segreto rivelando solo a una persona che stava partendo per non far preoccupare la sua famiglia e gli amici

Non un Kennedy alla Casa Bianca, ma un Kennedy in prima linea. Conor, il nipote di Robert F. Kennedy, si è arruolato in gran segreto nella Legione Straniera per combattere contro l’invasione russa. Nessuno o quasi sapeva della sua decisione. A casa, negli Stati Uniti, lo aveva confessato a una sola persona per "non far preoccupare la famiglia e gli amici". E anche al fronte aveva comunicato la sua vera identità a un unico militare così da evitare trattamenti preferenziali. Una volta tornato in Patria con un lungo post su Instagram, accompagnato dalla foto in tenuta militare, l’erede dei Kennedy ha raccontato della sua permanenza in Ucraina: "Non è stata lunga. Mi è piaciuto essere un soldato più di quanto mi aspettavo". Il 28enne ha detto "Ero pronto a morire" per Kiev.