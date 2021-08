Usa, l'assassino di Robert Kennedy verrà liberato: d'accordo i figli

Tornerà in libera l’uomo che nel 1968 ha ucciso Robert Kennedy, candidato alle elezioni presidenziali e fratello del presidente Jfk, ucciso anche lui in un attentato nel 1963. Il colpevole, Sirhan Sirhan, che è stato condannato 52 anni fa, sarà scarcerato dopo che il Parole Board della California ha concesso la libertà condizionale al 77enne rifugiato palestinese. Sihran non uscirà subito di prigione: la decisione deve essere convalidata entro 90 giorni dallo staff del Board e controfirmata dal governatore Gavin Newson. Era la sedicesima volta che Sirhan compariva davanti alla commissione californiana, e per la prima volta la procura non si è presentata a sostenere la necessità che il condannato restasse dietro le sbarre. Questo perché George Gascon, nuovo District Attorney della Contea di Los Angeles, ha recentemente revocato le regole in base alle quali di routine la parte civile si presentava alle audizioni: "Il nostro lavoro si ferma al momento della condanna. Non facciamo eccezioni per Sirhan", aveva detto il portavoce Alex Bastian.