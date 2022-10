Guerra Ucraina, raid russi su diverse città: Kiev senza luce e acqua

Le forze russe hanno sferrato un "attacco massiccio" alle strutture energetiche dell'Ucraina. Lo ha confermato la presidenza di Kiev, dopo le notizie di raid ed esplosioni in diverse regioni del Paese, tra cui la capitale. Il raid arriva a due giorni dall'attacco alla flotta russa del Mar Nero, in Crimea, che Mosca ha imputato a Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha condannato l'attacco: "Un'altra serie di missili russi colpisce le infrastrutture critiche dell'Ucraina. Invece di combattere sul campo di battaglia, la Russia combatte i civili. Non giustificate questi attacchi chiamandoli 'risposta'. La Russia lo fa perché ha ancora i missili e la volontà di uccidere gli ucraini". Dopo i raid russi di questa mattina, diversi quartieri di Kiev sono rimasti senza luce e acqua: "Parte della capitale è priva di energia elettrica e alcune zone sono rimaste senza fornitura di acqua", ha dichiarato il primo cittadino Vitaly Klitschko, su Telegram. Di conseguenza, nel Paese è stato introdotto un razionamento d'emergenza dell'energia elettrica. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Respinti 44 missili russi

Questa mattina poco dopo le 7 ora locale l'allarme antiaereo è scattato in tutto il Paese, in particolare nelle regioni di Zhytomyr, Vinnitsa, Cherkasy, Chernivtsi, Kirovograd, Nikolaev e Odessa, come pure sulla capitale Kiev dove i media hanno riportato la notizia di esplosioni. La difesa antimissilistica è entrata in funzione immediatamente e le forze ucraine hanno abbattuto alle prime ore di oggi 44 degli oltre 50 missili lanciati dai russi sulle infrastrutture critiche del Paese. Come riportato da Ukrinform, alle 07:00 del 31 ottobre (le 6:00 in Italia, ndr), i russi hanno lanciato diverse ondate di attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche del territorio ucraino. Secondo il comando delle forze aeree di Kiev, più di 50 missili da crociera Kh-101 e Kh-555 sono stati lanciati da aerei strategici Tu-95 e Tu-160 dal nord del Mar Caspio e dalla zona di Volgodonsk (nella regione di Rostov). Il Comando Aereo del Centro ha abbattuto 18 missili, il Comando Aereo del Sud 12, il Comando Aereo dell'Est nove e il Comando Aereo dell'Ovest cinque, hanno precisato i vertici delle forze aeree di Kiev.