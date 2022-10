Ucraina, navi russe danneggiate a Sebastopoli. Accuse Mosca-Londra

Quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero della Federazione Russa, tra cui una fregata e una nave d'assalto anfibia, sono esplose nella baia di Sebastopoli (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Lo afferma su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Anton Gerashchenko scrivendo che tra le navi danneggiate c'è il vettore di missili da crociera Kalibr "Admiral Makarov": una potente esplosione nell'area dell'ormeggio della nave è stata ripresa in video e pubblicata da Unian. Secondo la versione ucraina le esplosioni registrate nella baia di Sebastopoli sarebbero dovute alla "negligenza" russa e comunque hanno causato danni a quattro navi della flotta di Mosca, tra cui una fregata e una nave da scarco, riferisce su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno. Il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev ha dichiarato che l'attacco da parte delle Forze Armate ucraine è stato il più "massiccio" dall'inizio dell'operazione militare speciale, riporta la Tass. La fonte del ministero ucraino ha pubblicato sul suo account Twitter fotografie in cui si possono vedere in lontananza colonne di fumo nero.