Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin che la mobilitazione parziale per l'Ucraina si è conclusa. Sono 300mila gli uomini arruolati e 82mila quelli al fronte. Putin elogia il patriottismo dei riservisti. Non sono previsti per ora altri richiami alle armi. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato con un messaggio su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina nella regione meridionale di Kherson, riportando vittime e feriti. Telefonata tra Meloni e Zelensky: pieno sostegno dell'Italia a Kiev.