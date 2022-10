Guerra in Ucraina, Kadyrov ammette: 23 ceceni uccisi a Kherson

"Ceceni stanno partecipando alla jihad"

Kadyrov, uno dei maggiori sostenitori della campagna militare russa in Ucraina e i cui uomini - noti come "Kadirovtsi" - stanno combattendo a Donetsk e Kherson, ha spiegato che "ventitré soldati sono stati uccisi e 58 feriti. Di questi, quattro sono rimasti gravemente feriti. Sì, ci sono state grandi perdite da parte nostra durante la notte, ma i ceceni stanno partecipando alla jihad. E se sono destinati a cadere in una guerra santa, è un onore e una grande gioia per ogni vero musulmano. Tutti sogniamo di morire sulla via di Allah", ha aggiunto il leader ceceno.