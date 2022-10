Ucraina, Russia blocca esportazione del grano: cosa sappiamo

11/12 ©Ansa

Secondo Coldiretti, la chiusura dei corridoi per l'export favorisce la speculazione e spinge i prezzi dei cereali. "Il blocco rischia di alimentare l'interesse sul mercato delle materie prime agricole della speculazione che si sposta dai mercati finanziari ai metalli preziosi come l'oro fino ai prodotti agricoli. In questo scenario il rischio carestia riguarda in particolare quei 53 Paesi dove la popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l'alimentazione e risentono in maniera devastante dall'aumento dei prezzi dei cereali causato dalla guerra”