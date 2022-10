Gli Usa accelerano l'aggiornamento delle armi nucleari dispiegate nelle basi Nato europee: lo riportano media americani secondo cui l'arrivo delle bombe a gravità B61-12 in programma in primavera è ora previsto in dicembre. "Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme rimane molto alto", ha detto Putin assistendo a un'esercitazione militare in russa. Il segretario generale della Nato Stoltenberg avverte Mosca: "Putin sta perdendo sul terreno e risponde con attacchi sui civili e una retorica nucleare. La Russia non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno all'Ucraina. La Nato difenderà tutti gli Alleati".

