Biden: "Misi in guardia Xi su sanzioni Russia, violarle un errore"

Joe Biden mise in guardia il presidente cinese Xi Jinping sulle sanzioni imposte alla Russia: violarle sarebbe stato un "gigantesco errore". Lo ha detto lo stesso presidente americano nel corso di un'intervista a 60 Minutes, durante la quale ha raccontato la telefonata con Xi dopo l'incontro del presidente cinese con Vladimir Putin alle Olimpiadi di Pechino. La Russia ha invaso l'Ucraina dopo la fine dei Giochi. "Non molto tempo dopo ho chiamato Xi non per minacciarlo ma per dirgli che se pensava che gli americani e gli altri avrebbero continuato a investire in Cina con le sanzioni imposte alla Russia violate allora avrebbe fatto un grande errore", ha riferito Biden.