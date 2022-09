Prezzo benzina al self scende sotto 1,7 euro, minimi da ottobre 2021

Economia

Carburanti, taglio dell’accisa e bonus benzina: le agevolazioni attive

Sono diverse le misure approvate nel 2022 per far fronte ai rincari che i cittadini stanno affrontando. Si va dalla proroga dello sconto di 30 centesimi ai distributori fino alle iniziative per i dipendenti privati e per gli autotrasportatori: ecco cosa serve sapere

Da mesi il costo dei carburanti, insieme a quello di gas ed elettricità, è al centro di interventi pensati dal governo per aiutare i cittadini alle prese con inflazione e rincari. Sono infatti diverse le misure attivate nel 2022 che vanno a far fronte nello specifico al prezzo dei carburanti. Si va dal taglio dell’accisa al bonus fino a 200 euro per i dipendenti privati e a un incentivo specifico per i conducenti di autotrasporti, particolarmente colpiti dall’aumento dei prezzi. Ecco in cosa consiste ciascuna agevolazione

LA PROROGA DEL TAGLIO DELL'ACCISA – Subito dopo il via libera del Senato al decreto Aiuti bis, i ministri dell’Economia e della Transizione Ecologica, Daniele Franco e Roberto Cingolani, hanno firmato un decreto interministeriale che ha prorogato per la terza volta dall’inizio dell’anno il taglio di 30 centesimi sul costo di benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. La misura, salvo ulteriori proroghe, scadrà il prossimo 17 ottobre