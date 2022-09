5/8 ©Ansa

I buoni possono essere corrisposti per tutto il 2022 e fino al 12 gennaio 2023. Il loro utilizzo non è però vincolato allo stesso periodo. Va precisato come in ogni caso l’erogazione del bonus non sia un obbligo per il datore ma soltanto una facoltà. Per quanto riguarda gli altri fringe benefit aziendali, diversi dal bonus benzina, la soglia massima di non imponibilità per il 2022 è stata alzata fino a 600 euro. Un lavoratore può quindi ricevere benefici esentasse dal datore per un limite complessivo di 800 euro

Come tagliare i consumi della bolletta di casa