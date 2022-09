6/10 ©Ansa

BONUS CARBURANTE - È un credito d’imposta, dedicato al carburante, anche quello per le imprese di autotrasporto. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha fatto sapere che la piattaforma per presentare la domanda sarà operativa a partire dal 12 settembre 2022 e sarà attiva per i 30 giorni successivi. Si tratta di un credito d’imposta per coprire il 28 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio al netto dell’IVA