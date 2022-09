1/7 ©IPA/Fotogramma

Sta per scadere il limite di tempo entro cui tour operator e agenzie di viaggio possono fare domanda all’Inps per ricevere l’esonero contributivo pensato per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Il bonus – fruibile entro il 31 dicembre - viene riconosciuto per un massimo di cinque mesi, per il periodo di competenza che va da aprile ad agosto 2022. Si tratta di un esonero totale, esclusi i premi e i contributi Inail, che fa riferimento ai contributi versati dal datore ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti

