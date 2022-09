6/10 ©IPA/Fotogramma

I PALETTI - Il bonus spetta alle imprese che sono nel libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o situazione simile; che non sono considerate in difficoltà; che sono iscritte a INPS o INAIL e hanno il DURC regolare; che sono in regola con gli adempimenti fiscali; che hanno restituito somme eventualmente dovute in caso di provvedimenti di revoca di agevolazioni; che non hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione Ue