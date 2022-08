Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 7 agosto sulla crisi. DIRETTA

È scambio di accuse tra Kiev e Mosca per i danni accertati ieri alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, dove è stato spento un reattore. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky accusato la Russia di utilizzare la centrale "per il terrore". Kiev chiede una presa di posizione dell'Onu e dell'Aiea affinché impongano ai russi di lasciare il territorio della centrale occupato da tempo consegnandolo a una commissione speciale. Erdogan preme per un incontro Putin-Zelensky in Turchia. Sul Guardian una foto shock mostra la testa di un prigioniero di guerra ucraino infilata su un palo fuori da una casa. Oggi 4 navi in partenza da Odessa, tra cui una carica di olio di semi di girasole diretta in Italia.

