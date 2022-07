Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 31 luglio sulla crisi. DIRETTA

Zelensky: "Riconoscere Russia terrorista per difesa mondo libero"

Il riconoscimento formale della Russia come Stato terrorista, in particolare da parte del dipartimento di Stato degli Usa, è necessario non solo come gesto politico, ma come una concreta difesa del mondo libero. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale, come riporta l'agenzia di stampa Ukrinform. "La decisione renderà automaticamente difficile l'esistenza per lo Stato terrorista, e automaticamente taglierà vari legami politici e di affari che la Russia potrebbe altrimenti mantenere. E tutto questo avverrà al cento per cento", ha affermato il presidente. "Dovrà essere fatto, è solo una questione di tempo e di come prendere questa decisione. E prima accadrà, meno male la Russia avrà il tempo di fare", ha aggiunto.