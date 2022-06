Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 24 giugno sulla crisi. DIRETTA

Peskov, non ancora fissata data visita Putin in Turchia

"La data esatta della visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia non è stata ancora fissata,". Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non sono ancora stati avviati preparativi sostanziali. C'è un invito valido e il presidente intende usarlo, ma non ci sono informazioni sulle date esatte", ha aggiunto. Erdogan aveva invitato Putin nel gennaio scorso e successivamente si era offerto di organizzare un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per creare le condizioni per arrivare alla pace. Peskov ha poi detto che il presidente Putin si recherà in visita in Iran ma anche in questo caso le date non sono state stabilite.