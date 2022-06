Ucraina, vocabolario di guerra: il conflitto cambia anche il significato delle parole

Nasce da qui l’idea del poeta ucraino Ostap Slyvynsky di raccogliere nelle stazioni, nei rifugi e per strada le testimonianze delle persone. Frammenti di dialoghi e monologhi che raccontano il dolore e lo spaesamento provocati dal conflitto e dell'invasione russa. Le parole chiave del "War vocabulary" raccolte in un longform

Addio , bellezza , dimore , libertà , sogni , vita diventano parole chiave che la guerra ridefinisce. Sono le storie raccontate dalle persone alla stazione ferroviaria, dove confluiscono gli sfollati, nei rifugi temporanei o per strada. Così, Il tonfo delle mele che un tempo cadevano in giardino consente ad Anna di esorcizzare le esplosioni delle bombe nella notte: “Colpivano forte la terra, grosse e mature, a ritmo costante, per tutta la notte. Ero felice. Quella notte, mentre mi addormentavo sotto le bombe, risentii le mele di quel giardino. E desiderai con tutta me stessa che fossero quelle a colpire la terra intorno a noi”.

Nasce così il progetto di Ostap Slyvynsky , poeta e saggista ucraino: mettersi in ascolto delle persone e raccogliere testimonianze, battute, parti di dialoghi o frammenti di monologhi. Storie e parole che vanno così a comporre il Vocabolario della guerra . Un racconto per parole chiave del dolore e dello spaesamento provocati dall’invasione russa. Slyvynsky è anche un traduttore e quindi conosce bene la potenza e l’ambiguità delle parole.

Racconti dolorosi e poetici

Il Vocabolario della guerra è in costante aggiornamento e al momento conta più di 40 parole. Sono racconti che non sempre sono riportati in modo testuale perché si ascoltano le persone e poi, sulla base del ricordo, si mettono per iscritto le testimonianze, spiega Slyvynsky. Che aggiunge: la maggior parte delle persone sono donne. “Gli uomini non vogliono parlare o non hanno tempo per farlo. È una narrazione della guerra al femminile”.

Come quella di Kateryna: “Non molto tempo fa ho letto una storia sulla Seconda guerra mondiale. Parlava di una ragazza che indossava i vestiti più brutti della madre per non farsi notare dai nazisti ed evitare di essere stuprata. Mi fermo davanti al mio armadio: è già arrivato il momento di indossare i miei vestiti peggiori o posso ancora farcela? Le cose cambiano molto rapidamente”.

Sono racconti dolorosi e poetici. A volte persino ironici, come nel caso di Oleksandr: “Fare la doccia sotto i bombardamenti non ve lo consiglio proprio. Si perde tutto il divertimento. Non fai che pensare che se una bomba ti arrivasse addosso in quel momento saresti una vittima di guerra a culo nudo e insaponato.”

Passaparola da una lingua all'altra

Racconti in ucraino o in alcuni casi tradotti dal russo, e poi tradotti in inglese. Gettato il primo ponte, ne è scaturito un passaparola da una lingua all’altra. E quindi anche in italiano, grazie al prezioso lavoro di traduttori che hanno deciso di dedicare energie e competenze linguistiche a questo progetto.

SkyTG24 ha raccolto le parole del Vocabolario di guerra finora tradotti in italiano e una selezione di foto in questo longform.

Questo progetto è stato possibile grazie al lavoro di traduzione di Taras Malkovych, Rachele Agnusdei, Irene Bassini, Chiara Belluzzi, Maria Cristina Cavassa, Manuela Mancuso, Riccardo Mimmi e Alessia Sapori, Serena Scaldaferri. E alla consulenza di Nicola Bruno e Raffaele Mastrolonardo.