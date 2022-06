Energia, la corsa al carbone è già iniziata

Visto il rischio che le forniture di gas da Mosca precipitino, e per destinare più metano alle riserve invernali, il carbone diventa ora una delle carte da giocare nella partita della crisi legata alla guerra in Ucraina

La corsa al carbone è già iniziata. Il governo ha dato il via libera all’acquisto di maggiori quantitativi di quella che è considerata la fonte fossile più inquinante per produrre energia, tanto che l’Europa ha programmato da tempo di metterla al bando. Visto il rischio, però, che le forniture di gas da Mosca precipitino, e per destinare più metano alle riserve invernali, il carbone diventa ora una delle carte da giocare nella partita della crisi legata alla guerra in Ucraina. Anche perché, a differenza di altre soluzioni, può darci più energia in tempi molto brevi.

Si utilizzeranno le centrali già attive

Non saranno costruite nuove centrali o riaperti impianti già chiusi. Ci si affida ai sei ancora attivi ma che via via hanno bruciato sempre meno carbone per avviarsi al futuro spegnimento. L’Enel, che ne gestisce quattro, sta importando carbone da Paesi diversi dalla Russia, nostro primo fornitore fino a pochi mesi fa.