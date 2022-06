Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 25 giugno sulla crisi. DIRETTA

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti: taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. IL FOCUS