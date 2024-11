Elezioni Romania, primi risultati: Ciolacu avanti ma sarà ballottaggio

I cittadini sono stati chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali. Secondo gli exit-poll, il premier romeno Marcel Ciolacu è avanti ma con ogni probabilità sarà necessario attendere il turno di ballottaggio fra i due più votati, in programma l'8 dicembre, per sapere chi sarà il nuovo capo dello Stato. Dietro di lui, almeno tre candidati a poca distanza tra loro: Calin Georgescu, George Simion ed Elena Lasconi ascolta articolo

In Romania oggi, domenica 24 novembre, i cittadini sono stati chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali. I seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 22 locali (6-21 italiane) e alla chiusura sono iniziati gli scrutini. Secondo gli exit-poll, il premier romeno Marcel Ciolacu è in testa ma con ogni probabilità sarà necessario attendere il turno di ballottaggio fra i due più votati, in programma l'8 dicembre, per sapere chi sarà il nuovo capo dello Stato. Il nuovo presidente subentrerà al liberale Klaus Iohannis, che ha guidato il Paese balcanico per due mandati quinquennali e che per legge non poteva più candidarsi. Tra il primo e il probabile secondo turno delle presidenziali, in Romania si voterà il primo dicembre anche per le elezioni parlamentari.

In testa Ciolacu Stando agli exit pol diffusi alla chiusura dei seggi, quindi, il premier romeno socialdemocratico Marcel Ciolacu (del Psd, il partito erede del vecchio partito comunista) è in testa nel primo turno delle presidenziali. Ciolacu avrebbe ottenuto il 24%-25% dei voti. Chi andrà al ballottaggio con Ciolacu Non è ancora chiaro contro chi dovrà vedersela Ciolacu al ballottaggio: dietro di lui, infatti, ci sarebbero almeno tre candidati a poca distanza tra loro. La prima sorpresa riguarda Calin Georgescu, un candidato indipendente ma su posizioni conservatrici: avrebbe ottenuto fra il 16% e il 20% delle preferenze e sarebbe in corsa per il ballottaggio insieme a Elena Lasconi (candidata del partito di centrodestra Usr) e al sovranista George Simion (Aur, estrema destra). Al momento, la differenza tra i tre è minima. L'affluenza Anche se manca ancora il dato finale sull'affluenza, sembra sia stata in aumento rispetto alla consultazione precedente. L'ultimo dato diffuso dalla commissione elettorale alle 18 locali (17 italiane), a quattro ore dalla chiusura dei seggi, indicava una partecipazione al voto del 45,7%, tre punti percentuali in più in confronto alla stessa ora delle elezioni presidenziali del 2019.

Le elezioni in Romania In Romania, quindi, si è tenuto il primo turno delle presidenziali. I candidati in corsa erano quattordici: già i sondaggi ritenevano difficile che uno di loro sarebbe riuscito a superare il 50% più uno delle preferenze. Non c'erano grandi favoriti, anche se - stando alle previsioni degli istituti demoscopici - i nomi più forti erano quelli del premier in carica Marcel Ciolacu, del leader dell'estrema destra sovranista che fa capo all'Alleanza per l'unione dei romeni (Aur) George Simion, dell'ex premier liberale Nicolae Ciuca (Pnl) e della conservatrice Elena Lasconi (Unione Salviamo la Romania, Usr).