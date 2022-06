Ucraina, Lavrov accusa Nato e Ue: si comportano come Hitler

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

L'Unione europea e la Nato stanno assemblando una coalizione per la guerra contro la Russia. È quanto affermato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov commentando la decisione di concedere all'Ucraina e alla Moldavia lo status di candidato all'Ue. Lavrov ha parlato in conferenza stampa a Baku dopo l'incontro con il suo omologo dell'Azerbaigian Jeyhun Bayramov. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)