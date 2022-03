DIRETTA Guerra Russia Ucraina, le ultime news del 21 marzo sulla crisi

Riprendono oggi online i negoziati tra Russia e Ucraina. Un accordo sarebbe vicino, secondo la Turchia. "Se falliamo, è la terza guerra mondiale", dice Zelensky. "Mosca vuole la soluzione finale: punta a distruggere il nostro popolo", ha detto ieri il presidente ucraino alla Knesset provocando una bufera in Israele per il paragone con la Shoah. Oggi telefonata tra Biden, Draghi, Macron, Scholz e Johnson. Il presidente Usa si recherà in Polonia questo venerdì. La Slovenia invierà di nuovo una delegazione a Kiev. Oggi a Bruxelles riunione del Consiglio Affari esteri Ue, con Di Maio. Ennesima notte di bombardamenti russi in Ucraina. Colpito un centro commerciale a Kiev, con un bilancio di almeno 6 morti e feriti. Le sirene d'allarme hanno suonato in diverse regioni, tra cui quella di Leopoli. Bombe anche sull'oblast di Sumy. L'Ucraina ha intanto respinto la richiesta della Russia di consegnare Mariupol. Atteso oggi un cessate il fuoco per l'evacuazione dei civili dalla città.