Viaggio nel più grande bunker anti-atomico in Italia. VIDEO

Un viaggio nel più grande bunker anti-atomico d'Italia, costruito negli anni ‘60 ad Affi, in provincia di Verona, e gestito dalla Nato fino al 2004 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). West Star è il nome in codice del bunker, una struttura super segreta realizzata a 150 metri di profondità sotto il monte Moscal e oggi di proprietà del Comune, che intende farne un museo. Il bunker si sviluppa in 13.000 metri quadrati suddivisi in tre gallerie, due operative e una dedicata ai servizi. In caso di attacco nucleare poteva resistere a ordini fino a 100 chilotoni e ospitare dalle 180 alle 500 persone per circa un mese. Ci siamo entrati con le nostre telecamere (video in alto).