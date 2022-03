Ucraina, Di Maio: “Nel Paese ci sono 239 italiani, li assistiamo”

Il ministro al termine del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles: “Dove non ci sono le condizioni di sicurezza per l'evacuazione consigliamo di restare al sicuro e aspettare le azioni sul campo delle agenzie umanitarie”. Poi su nuove sanzioni contro la Russia: “Siamo pienamente aperti. Senza de-escalation non potremo che continuare ad indebolire l'economia russa”. E aggiunge: "È ancora troppo presto per costruire un cessate il fuoco generale”

"Ci sono 239 italiani in Ucraina, mentre una settimana fa erano 400. Ovviamente noi continuiamo a sentire tutti i casi che contattano l'Unità di crisi per andar via dall'Ucraina". A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, al termine del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles, affronta anche la questione energetica: “È chiaro che noi aspettiamo la proposta della Commissione però come Italia non vogliamo farci cogliere impreparati rispetto ad eventuali ricatti da parte della Russia sull'energia". E sull’ipotesi di un quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia aggiunge: “Siamo pienamente aperti, non ci sono veti da parte italiana” ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA - LO SPECIALE ).

“In certe zone l’evacuazione non è sicura”

approfondimento

Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO

Parlando degli italiani che si trovano in Ucraina, Di Maio ha spiegato che “le aree più critiche sono Mariupol, Kherson, Kiev, soprattutto la parte nord che è sotto assedio". "Il meccanismo un po' alla volta sta funzionando e porteremo via tutti quelli che ci stanno contattando - ha garantito il ministro - È chiaro ed evidente che dove non ci sono le condizioni di sicurezza per l'evacuazione, noi consigliamo di restare al sicuro e aspettare quelle azioni che fanno sul campo le agenzie umanitarie di cessate il fuoco, tregua e corridoi di evacuazione per portare via" le persone in difficoltà.

“Senza de-escalation continueremo a indebolire l'economia russa”

"Aspettiamo la proposta della Commissione europea", ha detto poi Di Maio parlando delle sanzioni: "È chiaro che, finché non saranno dati segnali di de-escalation rispetto a quello che sta facendo l'esercito russo in Ucraina, noi non potremo che continuare ad indebolire l'economia russa e, quindi, a ridurre lo spazio di manovra economico di Putin per finanziare questa guerra".