Ucraina, sportiva russa risponde al messaggio di Schwarzenegger

"Non hai letto le lettere dei bambini nel Donbass, ora non deluderli: vieni a vedere con i tuoi occhi la realtà delle cose". E' una delle star del sollevamento pesi mondiale, Maryana Naumova, famosa per aver scalato giovanissima vette mondiali, a rispondere da Mosca all'appello di Arnold Schwarzenegger rivolto a Vladimir Putin perché fermi la guerra.

L'appello di Maryana, una lunga lettera e un filmato postato su YouTube, in risposta al video di visto da milioni di persone, chiama in causa i bambini che hanno vissuto per anni sotto le bombe nel Donbass. Maryana Naumova divenne famosa da adolescente quando fu la prima donna sotto i 18 anni a competere in gare di sollevamento pesi, gare tra cui anche la famosa competizione di forza organizzata proprio da Arnold Schwarzenegger. Proprio in quell'occasione conobbe "Terminator" consegnandogli le lettere dei bambini del Donbass.