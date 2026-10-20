Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 ottobre

La giornata richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il vostro buonumore vi aiuterà a mantenere l’equilibrio. In amore sarà importante essere più presenti e premurosi, mentre sul lavoro riuscirete a recuperare terreno e a concludere ciò che avevate lasciato in sospeso. La fortuna non sarà particolarmente generosa, quindi meglio evitare decisioni impulsive e puntare sulla prudenza.

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