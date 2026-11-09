Viaggi, le mete più prenotate per il 2027 (e quelle più desiderate). Ecco le tendenzeLifestyle
Introduzione
La piattaforma di abbonamenti di viaggio eDreams ODIGEO, tra le maggiori aziende di ecommerce in Europa, ha condiviso i dati emersi dal report “A year in travel by eDreams ODIGEO 2026”, che approfondisce le destinazioni più prenotate e più ricercate dell’anno insieme alle preferenze e alle abitudini dei viaggiatori italiani e stranieri, con un primo sguardo sul 2027.
Quello che devi sapere
Dove andremo nel 2027?
Gli italiani hanno già prenotato i voli per le più iconiche capitali europee: sul podio si trovano infatti Parigi, Madrid e Londra. Nella top 10 per prenotazioni voli da parte dei connazionali, figurano altre mete europee: Barcellona, Amsterdam, Budapest e Valencia. Roma è l’unica destinazione italiana di questa classifica, al nono posto. Ma ci sono anche destinazioni fuori dal Vecchio Continente, come Sharm El-Sheikh e New York.
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Le mete più cercate
Nelle ricerche voli degli italiani per partire l’anno prossimo, classifica nella quale quasi la metà delle destinazioni sono asiatiche, svetta invece Tokyo. A seguire Bangkok e New York. In top ten tra le mete più desiderate ci sono poi le esotiche Malé e Phuket.
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Roma al top
Dai dati sul prossimo anno, la capitale italiana Roma si posiziona al quarto posto per prenotazioni voli internazionali ed è la prima meta in assoluto per prenotazioni hotel internazionali. Nella prima classifica è dietro solo a Rio de Janeiro, Madrid e Bangkok ma davanti a Parigi, Londra e Barcellona. Nella seconda classifica svetta su Barcellona, Parigi, Londra e Madrid.
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Gli eventi continueranno a spingere ricerche e prenotazioni
Le tendenze mostrano che il 2027 sta già dimostrando che la domanda di viaggi per eventi culturali e sportivi rimarrà forte. eDreams ODIGEO ha analizzato le ricerche più frequenti relative agli eventi in programma per l’anno prossimo, rivelando gli interessi dei viaggiatori. Per quanto riguarda gli eventi popolari, tra cui l’Eurovision, si osserva ad esempio un aumento del 390% nelle ricerche relative alla Bulgaria (11-15 maggio) in seguito alla vittoria del Paese all’Eurovision 2026. Inoltre, il gruppo K-pop BTS proseguirà il tour mondiale “Arirang” nel 2027, con un aumento del 43% delle ricerche complessive relative alla tappa australiana del tour. Tra i Paesi che hanno mostrato il maggiore interesse nelle ricerche anno su anno figurano la Germania (+145%), la Francia (+95%), l’Italia (+86%) e il Regno Unito (+85%). Anche il recente annuncio del tour degli Oasis ha suscitato interesse nel mondo dei viaggi, stimolando le prenotazioni per la primavera del 2027. I trend nelle ricerche hanno già registrato un’impennata per diverse destinazioni del tour nel Regno Unito e in Europa, con Glasgow in crescita del 2380% e Monaco di Baviera del 1605%.
I dati sul 2026
Considerando le tendenze che caratterizzano il 2026, le prenotazioni voli dei connazionali si sono concentrate soprattutto su mete a breve e a medio raggio, con Barcellona in pole position davanti a Tirana e Parigi. Nella top ten anche Catania (prima destinazione italiana della lista), Madrid, Olbia, Amsterdam, Milano, Londra e Ibiza. Osservando invece le mete più in crescita anno su anno per prenotazioni di voli aerei da parte degli italiani, la prima posizione è occupata da Torino (+59%), seguita da Napoli e Bordeaux. Ottime performance anche per Siviglia, Alicante, Milano, Bologna, Firenze, Alghero e Bari.
Le prenotazioni in hotel
Il 2026 delle prenotazioni in hotel dei connazionali vede sul podio Roma, Milano e Barcellona. Tra le più prenotate anche Napoli, Firenze e Torino. Per quanto riguarda invece le destinazioni più in crescita anno su anno per questi soggiorni da parte degli italiani, il primo posto spetta a Tirana, davanti a Palma di Maiorca. Per quanto riguarda i soggiorni in hotel a livello internazionale Roma si è classificata al quarto posto assoluto per prenotazioni, mentre Cagliari Porto Sa Ruxi emerge come la destinazione più in crescita anno su anno (+78%).
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Prevalgono i weekend e i soggiorni brevi
La lunghezza media dei viaggi registrata per il 2026 è compresa nell’intervallo dei 3 giorni, con alcune distinzioni tra il segmento prenotazione voli e hotel. Per quanto riguarda i voli, il 37% delle prenotazioni degli italiani si è attestato su una finestra di viaggio da 3 a 4 giorni, il 21% di due giorni e il 20% per un periodo da 7 a 13 giorni. Per quanto riguarda invece i soggiorni in hotel, il 69% delle prenotazioni 2026 comprende da una a 2 notti, il 22% 3 o 4 notti.
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Dalla Francia i viaggiatori stranieri più innamorati dell’Italia
Se l’analisi delle mete preferite a livello internazionale mostra tutta l’attrattività di Roma per gli stranieri sia per quest’anno che per il 2027, la classifica delle mete più apprezzate dagli stranieri in viaggio in Italia conferma questo dato. I turisti che hanno scelto una vacanza Made in Italy nel 2026 sono arrivati soprattutto da Francia (25%), Spagna (23%) e Germania (16%).
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