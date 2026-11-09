Le tendenze mostrano che il 2027 sta già dimostrando che la domanda di viaggi per eventi culturali e sportivi rimarrà forte. eDreams ODIGEO ha analizzato le ricerche più frequenti relative agli eventi in programma per l’anno prossimo, rivelando gli interessi dei viaggiatori. Per quanto riguarda gli eventi popolari, tra cui l’Eurovision, si osserva ad esempio un aumento del 390% nelle ricerche relative alla Bulgaria (11-15 maggio) in seguito alla vittoria del Paese all’Eurovision 2026. Inoltre, il gruppo K-pop BTS proseguirà il tour mondiale “Arirang” nel 2027, con un aumento del 43% delle ricerche complessive relative alla tappa australiana del tour. Tra i Paesi che hanno mostrato il maggiore interesse nelle ricerche anno su anno figurano la Germania (+145%), la Francia (+95%), l’Italia (+86%) e il Regno Unito (+85%). Anche il recente annuncio del tour degli Oasis ha suscitato interesse nel mondo dei viaggi, stimolando le prenotazioni per la primavera del 2027. I trend nelle ricerche hanno già registrato un’impennata per diverse destinazioni del tour nel Regno Unito e in Europa, con Glasgow in crescita del 2380% e Monaco di Baviera del 1605%.