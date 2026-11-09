Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 novembre segno per segno

Qualche imprevisto potrebbe creare nervosismo, ma riuscirete a gestirlo con determinazione. In amore è il momento di riflettere su ciò che desiderate davvero. Sul lavoro affrontate numerosi impegni con energia e tenacia. La fortuna invita alla prudenza nelle spese e nelle decisioni economiche.

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