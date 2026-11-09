Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 9 al 15 novembre

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 9 al 15 novembre.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

ARIETE

Una settimana positiva vi regala soddisfazioni e risultati attesi da tempo. In amore la passione non manca, ma evitate decisioni impulsive. Sul lavoro arrivano riconoscimenti e nuove opportunità professionali. La fortuna favorisce le entrate economiche e gli investimenti già avviati. Nel weekend mantenete la calma di fronte a qualche provocazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Stanchezza e nervosismo potrebbero rendere la settimana più impegnativa del previsto. In amore qualche incomprensione richiede pazienza e disponibilità al dialogo. Sul lavoro mantenete alta la concentrazione per evitare distrazioni ed errori. La fortuna invita alla prudenza economica e a rimandare le spese non necessarie.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Entusiasmo e determinazione vi permettono di raggiungere traguardi importanti. In amore si prospettano incontri promettenti e soddisfazioni per le coppie. Sul lavoro arrivano occasioni favorevoli, anche per chi desidera un cambiamento. La fortuna sostiene le iniziative economiche e potrebbe regalarvi entrate inaspettate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Una settimana piacevole vi offre occasioni di svago e momenti di serenità, nonostante qualche piccolo imprevisto familiare. In amore sentimenti contrastanti richiedono maggiore chiarezza. Sul lavoro impegno e concentrazione portano buoni risultati. La fortuna suggerisce di valutare attentamente finanziamenti e decisioni economiche importanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Qualche incomprensione iniziale lascia presto spazio a giornate più serene e dinamiche. In amore passione e affetto rendono piacevole la settimana, purché prestiate attenzione alle parole. Sul lavoro potrebbero verificarsi piccoli disguidi organizzativi. La fortuna favorisce nuove opportunità, ma richiede prudenza negli accordi finanziari.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

 

 

5/12

VERGINE

Lucidità e capacità organizzativa vi aiutano ad affrontare ogni situazione con sicurezza. In amore il dialogo rafforza la complicità e favorisce nuove conoscenze. Sul lavoro efficienza e precisione portano risultati soddisfacenti. La fortuna invita a gestire il denaro con attenzione, privilegiando il risparmio.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Determinazione e intraprendenza vi spingono a prendere decisioni importanti e a superare vecchie incertezze. In amore la passione si alterna a qualche dubbio sentimentale. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuove prospettive professionali. La fortuna favorisce le entrate economiche e premia gli sforzi compiuti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Una settimana movimentata richiede pazienza e autocontrollo, soprattutto nei momenti di tensione. In amore il dialogo aiuta a risolvere incomprensioni e questioni familiari. Sul lavoro mantenete la calma per affrontare situazioni competitive. La fortuna consiglia prudenza negli investimenti e nella gestione dei risparmi.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Creatività e buonumore vi accompagnano in una settimana ricca di emozioni positive. In amore passione e dolcezza favoriscono incontri speciali e rafforzano i legami. Sul lavoro cresce la fiducia nelle vostre capacità, aprendo la strada a nuovi progetti. La fortuna promette interessanti opportunità economiche.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Una settimana produttiva vi permette di risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore qualche incertezza richiede sincerità e maggiore comprensione. Sul lavoro concentrazione e affidabilità favoriscono risultati importanti e colloqui positivi. La fortuna vi aiuta a riorganizzare le spese e migliorare la gestione del denaro.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Qualche imprevisto iniziale mette alla prova la pazienza, ma la situazione migliora rapidamente. In amore passione e nervosismo potrebbero alternarsi, rendendo necessario un confronto sereno. Sul lavoro prestate attenzione ai dettagli e alle comunicazioni. La fortuna suggerisce di rimandare trattative e decisioni economiche importanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Vivacità e desiderio di confronto rendono la settimana stimolante e ricca di occasioni. In amore la complicità mentale rafforza i rapporti e favorisce nuovi incontri. Sul lavoro comunicazione ed efficienza vi permettono di distinguervi. La fortuna sostiene le scelte economiche ponderate e la gestione del bilancio personale.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Viaggi, le mete più prenotate per il 2027 (e quelle più desiderate)

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 novembre segno per segno

Lifestyle

Vacanze, novembre è il mese degli sconti: dove andare per risparmiare

Lifestyle

Mercatini di Natale 2026, i più belli di Roma: le date e cosa vedere

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 7 novembre