Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 ottobre segno per segno

La giornata è promettente e vi offre energia, creatività e buone occasioni per realizzare ciò che avete in mente. In amore vivete momenti di intensa complicità e, se siete single, potete trovare il coraggio di avvicinarvi a chi vi interessa; sul lavoro sapete intuire gli umori delle persone e muovervi con intelligenza, mentre la fortuna vi aiuta a risolvere questioni pratiche e burocratiche.

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