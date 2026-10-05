Oroscopo del 5 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

La giornata vi invita a dosare energia e riposo, senza perdere il vostro slancio naturale. In amore siete più espansivi, ma meglio non correre troppo con promesse importanti. Sul lavoro rigore e determinazione vi fanno procedere dritti, mentre la fortuna concede qualche gratificazione ben meritata.

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