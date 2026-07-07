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Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 7 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Il cielo vi rende più operativi, ma vi chiede anche di non trascurare gli affetti. In amore cresce il bisogno di sentimenti veri e meno avventure superficiali. Sul lavoro energia e costanza vi rendono molto produttivi, mentre la fortuna invita a gestire le risorse con misura.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata resta positiva, anche se qualche piccolo imprevisto può richiedere calma. In amore il dialogo garbato vi aiuta a ottenere maggiore chiarezza. Sul lavoro impegno e competenza vengono riconosciuti, mentre la fortuna sostiene acquisti utili e ben riusciti.

 

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GEMELLI

Un piccolo cambio di prospettiva vi aiuta a ritrovare equilibrio. In amore desiderio e fascino vi rendono più audaci, soprattutto in contesti nuovi. Sul lavoro restate pronti a cambiamenti improvvisi, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese.

 

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3/12

CANCRO

Curiosità e voglia di scoprire vi portano verso pensieri meno convenzionali. In amore qualche lieve tensione si supera con un confronto sereno. Sul lavoro creatività e senso pratico vi tengono attivi, mentre la fortuna favorisce scelte valutate con il consiglio giusto.

 

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4/12
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LEONE

Entusiasmo e solarità vi rendono ancora più coinvolgenti del solito. In amore la sincerità vi permette di mostrarvi senza paura. Sul lavoro qualche ostacolo si supera con calma e strategia, mentre la fortuna invita a evitare acquisti fuori portata.

 

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5/12

VERGINE

Un cielo favorevole vi dà lucidità, carisma e voglia di rimettervi in movimento. In amore il fascino cresce e può regalarvi belle soddisfazioni. Sul lavoro anche nei momenti di pausa cercate qualcosa di utile da fare, mentre la fortuna vi invita a concedervi qualche piacere in più.

 

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BILANCIA

Forma fisica e buonumore vi accompagnano in una giornata vivace. In amore meglio scegliere il rischio calcolato e non lasciarsi trascinare da giochi complicati. Sul lavoro gestite gli imprevisti con prontezza e ironia, mentre la fortuna vi aiuta a valutare meglio un investimento.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Il cielo vi spinge a seguire i cambiamenti con più fiducia. In amore avete buone carte per conquistare, purché non chiediate troppo. Sul lavoro strategia e pazienza vi aiutano a fronteggiare la concorrenza, mentre la fortuna sostiene scelte economiche ben proporzionate.

 

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SAGITTARIO

Il clima vi restituisce vitalità, entusiasmo e voglia di esplorare. In amore incontri imprevisti possono trasformarsi in avventure stimolanti. Sul lavoro concedetevi pause se il caldo vi affatica, mentre la fortuna invita a trovare più equilibrio nella gestione delle risorse.

 

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9/12

CAPRICORNO

Venere vi rende più aperti, curiosi e disponibili verso gli altri. In amore si apre un ciclo più tenero e coinvolgente. Sul lavoro l’autocritica può aiutarvi a migliorare, mentre la fortuna vi spinge a essere più generosi senza perdere misura.

 

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10/12
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ACQUARIO

La giornata apre a nuove iniziative e vi libera da qualche vincolo. In amore emozioni forti possono sorprendervi e rimettere in moto il cuore. Sul lavoro avete molte idee, ma ricordatevi di non consumare tutte le energie, mentre la fortuna chiede ordine nei conti.

 

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11/12

PESCI

Qualche novità richiede flessibilità e un po’ di pazienza. In amore dolcezza e complicità vi rendono irresistibili, anche se cercate più comodità che movimento. Sul lavoro siate meno severi con voi stessi e con gli altri, mentre la fortuna consiglia prudenza negli acquisti.

 

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