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Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 giugno segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via una nuova settimana ed una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di eventi interessanti? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 17 giugno.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Impeto e generosità vi aiutano a vivere la giornata con slancio. In amore incontri insoliti e dialoghi più profondi riaccendono desiderio e complicità. Sul lavoro si aprono progetti condivisi, mentre la fortuna si esprime attraverso gesti affettuosi e attenzioni sincere.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Toro
Grinta e concretezza vi aiutano ad affrontare anche i percorsi più tortuosi. In amore tornano calore, passione e una sintonia più profonda con chi amate. Sul lavoro valutate con lucidità nuove proposte, mentre la fortuna passa da esperienze culturali e momenti condivisi.

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Contrarietà recenti si sciolgono grazie alla vostra prontezza. In amore cresce il desiderio di nuove emozioni, flirt e momenti da vivere con leggerezza. Sul lavoro idee e collaborazioni vi rimettono in movimento, mentre la fortuna sostiene benessere, vitalità e immagine personale.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Una giornata favorevole vi rende più espansivi e sicuri. In amore gioia e sensualità aprono a incontri, conferme e momenti intensi. Sul lavoro seguite l’intuito anche contro qualche consiglio esterno, mentre la fortuna favorisce scelte mirate e piccoli piaceri personali.

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

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LEONE

Gli affetti più vicini chiedono presenza e maggiore disponibilità. In amore una serata speciale può riportare dolcezza, fascino e desiderio di conquista. Sul lavoro preparatevi a proporre un progetto importante, mentre la fortuna nasce dalla capacità di ricucire legami e tensioni.

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Creatività e razionalità vi aiutano a costruire nuove possibilità. In amore non abbiate timore di esporvi, perché emozioni intense possono sorprendervi. Sul lavoro è il momento di osare e proporre iniziative, mentre la fortuna vi concede un piacere rimandato da tempo.

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Eleganza e sensibilità vi rendono più incisivi nei contatti. In amore cercate una sintonia profonda, fatta di presenza, ascolto e trasporto emotivo. Sul lavoro un progetto promettente vi entusiasma, mentre la fortuna richiede calma davanti a piccoli contrattempi.

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Concretezza e calore umano vi rendono un punto di riferimento. In amore passione e sentimento si fondono in una fase molto favorevole. Sul lavoro il vostro intuito vi guida verso un incarico interessante, mentre la fortuna sostiene energia, fiducia e iniziative personali.

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

La cura delle persone vicine diventa il centro della giornata. In amore romanticismo e passione rafforzano un’intesa già viva o appena nata. Sul lavoro potete avviare qualcosa sotto buoni auspici, mentre la fortuna invita a non ingigantire questioni di poco peso.

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Affetti autentici e valori profondi vi fanno sentire più saldi. In amore riuscite ad aprirvi con maggiore intensità e a mostrare ciò che provate. Sul lavoro seguite le vostre intuizioni senza farvi frenare, mentre la fortuna si esprime attraverso generosità e sostegno concreto.

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Alcune decisioni richiedono delicatezza e maggiore senso della misura. In amore serve più partecipazione emotiva per evitare distanze o incomprensioni. Sul lavoro nasce una collaborazione promettente, mentre la fortuna sostiene vitalità, prontezza e voglia di rinnovarvi.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

Flessibilità e spirito leggero vi aiutano a evitare inutili rigidità. In amore il cielo favorisce emozioni intense, incontri e gesti più coraggiosi. Sul lavoro si apre un ciclo promettente, mentre la fortuna vi aiuta a risolvere situazioni complesse con intuito e brillantezza.

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