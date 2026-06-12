Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 giugno

Freschezza e buonumore rendono più piacevoli rapporti sociali e familiari. In amore comunicazione e intimità rafforzano il legame e aprono a progetti importanti. Sul lavoro ignorate pettegolezzi e tensioni inutili, mentre la fortuna consiglia misura e maggiore attenzione alle piccole spese.

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