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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 marzo

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 25 marzo.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata energica e stimolante, con una forte capacità di concentrazione che aiuta a mantenere equilibrio e determinazione. In amore cresce il desiderio di stabilità o di nuove esperienze coinvolgenti. Nel lavoro affrontate le sfide con coraggio, mentre la fortuna vi accompagna nelle scelte pratiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima generale richiede pazienza, soprattutto nelle dinamiche familiari, ma nulla è davvero insormontabile. In amore serve più dialogo per mantenere armonia e vicinanza. Sul lavoro emerge il vostro lato generoso, mentre la fortuna si esprime attraverso gesti di solidarietà e sostegno reciproco.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Una giornata vivace e ricca di occasioni per esprimere creatività e spirito brillante. In amore cresce la voglia di mettersi in gioco con entusiasmo e curiosità. Il lavoro procede in modo collaborativo e stimolante, con una fortuna che favorisce opportunità interessanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il momento è favorevole, anche se alcuni risultati richiedono ancora un po’ di attesa prima di concretizzarsi. In amore emergono nuovi desideri e la possibilità di rinnovare l’intesa. Nel lavoro può esserci una breve pausa creativa, mentre la fortuna si manifesta attraverso intuizioni utili.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata invita a mantenere equilibrio tra determinazione e capacità di adattamento. In amore riuscite a superare piccole tensioni con maggiore comprensione. Sul lavoro la creatività è premiata, mentre la fortuna richiede prudenza e attenzione nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Vi sentite in buona forma e pronti ad affrontare gli impegni con lucidità e senso pratico. In amore cresce la voglia di approfondire una relazione significativa. Il lavoro offre conferme positive e la fortuna premia le decisioni ponderate e ben consigliate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Giornata positiva sul piano emotivo, con equilibrio interiore e capacità di comprendere gli altri. In amore è importante dedicare attenzioni sincere a chi vi è vicino. Il lavoro procede con eleganza e professionalità, mentre la fortuna si lega alla vostra generosità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La mente è lucida e pronta a trovare soluzioni efficaci nelle questioni quotidiane. In amore prevale la dimensione romantica e profonda dei sentimenti. Nel lavoro programmate con precisione, mentre la fortuna invita a mantenere aspettative realistiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Il clima generale è sereno e favorisce un buon equilibrio tra entusiasmo e concretezza. In amore il desiderio resta vivace anche se la comunicazione richiede attenzione. Nel lavoro emergono ambizione e determinazione, mentre la fortuna sostiene le intuizioni più promettenti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata vi spinge a prendere decisioni con equilibrio e senso di responsabilità. In amore potete ottenere risultati importanti grazie a strategia e chiarezza. Il lavoro promette riconoscimenti, mentre la fortuna vi incoraggia a cogliere le occasioni con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Il contesto è favorevole alle relazioni e alle nuove idee, che trovano terreno fertile per svilupparsi. In amore conviene lasciarsi sorprendere dalle novità senza troppe esitazioni. Il lavoro premia competenza e costanza, mentre la fortuna sostiene i progetti ambiziosi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

Un’atmosfera armoniosa vi accompagna, valorizzando sensibilità e disponibilità verso gli altri. In amore emerge uno slancio intenso e coinvolgente, sia per chi è in coppia sia per chi cerca emozioni nuove. Il lavoro beneficia della collaborazione e la fortuna si esprime attraverso ottimismo e fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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