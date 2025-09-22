Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 settembre

Nuovo lunedì in calendario e nuova giornata al via. Sarà densa di eventi positivi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 22 settembre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La giornata si apre con una forte energia che vi spinge a rinnovarvi e a rimettervi in moto, sia sul piano fisico che mentale. Avrete voglia di agire e di non lasciare nulla in sospeso. In amore, passione e desiderio vi guideranno nelle scelte più importanti, regalandovi emozioni intense. Sul lavoro dimostrerete grande determinazione, ma fate attenzione a non assumervi troppi incarichi da soli. La fortuna vi accompagna, aiutandovi a cogliere buone occasioni e a ricevere risposte rapide alle vostre iniziative.

TORO Oggi siete animati da una grande forza interiore che vi permette di affrontare con calma e decisione le situazioni familiari e quotidiane. La vostra capacità di trovare soluzioni pratiche sarà molto apprezzata. In amore vi mostrerete affidabili e presenti, desiderosi di rafforzare i legami e costruire qualcosa di solido. Sul lavoro userete intuito e pazienza, dosando con cura le parole per mantenere un clima armonioso. La fortuna vi sostiene con piccole conferme che vi danno sicurezza e vi aiutano a credere ancora di più in voi stessi.

GEMELLI L’atmosfera di oggi vi regala buonumore e tanta voglia di comunicare, portandovi a vivere la giornata con leggerezza e vivacità. I rapporti familiari e sociali scorrono fluidi e vi danno energia. In amore la vostra simpatia e il fascino naturale vi renderanno irresistibili, con slanci generosi e spontanei sia se siete single che in coppia. Sul lavoro saprete trovare soluzioni rapide e creative a questioni rimaste sospese. La fortuna vi accompagna con stimoli positivi, invitandovi a non sprecare le buone opportunità che vi vengono offerte.

CANCRO L’ingresso di nuove energie vi dona forza e vitalità, permettendovi di affrontare la giornata con spirito positivo e fiducia nelle vostre capacità. Avrete la sensazione di poter conquistare ciò che desiderate. In amore brillerete di fascino, capaci di creare intese profonde e sincere, sia nelle coppie che nelle nuove conoscenze. Sul lavoro la creatività è al massimo e vi porta a ottenere buoni riconoscimenti. La fortuna vi sostiene con conferme e piccoli successi che rafforzano la vostra autostima.

LEONE La giornata porta con sé fascino e magnetismo, ma anche un po’ di agitazione che potrebbe farvi sentire tesi. Nonostante qualche imprevisto, riuscirete a mantenere il vostro equilibrio e a esprimervi al meglio. In amore vi lasciate guidare dal cuore, con una passionalità sincera che vi permette di vivere emozioni forti. Sul lavoro potreste incontrare qualche ostacolo, ma grazie alla vostra concentrazione e al vostro carisma riuscirete a superarlo con successo. La fortuna vi accompagna, anche se richiede attenzione nelle scelte, soprattutto quando si tratta di legami e rapporti personali.

VERGINE Il cielo vi invita ad affrontare i cambiamenti con coraggio e senza esitazioni. È un momento adatto per rafforzare i rapporti familiari e le amicizie più sincere, lasciandovi guidare dal vostro intuito pratico. In amore cresce la sensibilità e la voglia di vicinanza, che porta le coppie a vivere momenti intensi e i single a fare incontri piacevoli. Sul lavoro vi mostrerete disponibili e generosi, guadagnandovi la stima di chi vi circonda. La fortuna vi sorride, stimolandovi a informarvi e a raccogliere consigli preziosi per scelte che vi porteranno soddisfazioni.

BILANCIA La giornata vi mette davanti a impegni e richieste che possono apparire gravose, ma riuscirete a trovare equilibrio e a trasformare le tensioni in occasioni di crescita. Un po’ di leggerezza vi aiuterà a ritrovare benessere. In amore i piccoli contrasti si dissolvono rapidamente, lasciando spazio a sorrisi e complicità. Sul lavoro potrebbero emergere situazioni in cui è necessario far sentire la vostra voce con decisione: fatelo senza paura. La fortuna vi invita a rimandare scelte impulsive e a gestire i vostri desideri con più calma.

SCORPIONE Oggi vi sentite energici e determinati, pronti a mostrare la vostra grinta in ogni ambito. La vostra sicurezza colpisce chi vi circonda e vi rende protagonisti. In amore vivete momenti intensi, ma anche scelte che richiedono coraggio e chiarezza. La passione è viva, e per i single ci sono ottime possibilità di nuovi incontri. Sul lavoro siete più produttivi e creativi, capaci di affrontare i cambiamenti con lucidità e prontezza. La fortuna vi accompagna con una vitalità contagiosa che rende piacevole ogni attività della giornata.

SAGITTARIO Il cielo vi sostiene con stimoli positivi, anche se qualche distrazione o parola di troppo potrebbe creare piccoli intoppi. Nulla che non si possa gestire con il vostro naturale ottimismo. In amore la fusione emotiva è forte e la Luna vi regala momenti speciali di intesa con chi vi è vicino. Sul lavoro la giornata può sembrare un po’ complessa, ma con strategia e intuito riuscirete a trasformarla in un trampolino di crescita. La fortuna vi dona energia e vi invita a coltivare interessi che uniscono mente e corpo, restituendovi equilibrio.

CAPRICORNO La giornata porta un mix di serenità e qualche oscillazione d’umore, ma nel complesso vi permette di trovare equilibrio nelle relazioni. Saprete affrontare le sfide con buon senso e pazienza. In amore siete calorosi e attenti, capaci di sorprendere il partner con gesti sinceri e pieni di passione. Sul lavoro raccogliete i frutti del vostro impegno, specialmente nelle attività legate alla comunicazione e alla creatività. La fortuna vi consiglia di mantenere moderazione e di non lasciarvi andare a eccessi: le buone occasioni arriveranno con naturalezza.

ACQUARIO Una giornata positiva, che vi regala entusiasmo e nuove prospettive. Vi sentite liberi di seguire le vostre passioni e di intraprendere iniziative che vi rappresentano al meglio. In amore siete pronti ad aprirvi al cuore e a vivere momenti unici, sia che si tratti di nuove conoscenze o di progetti di coppia già consolidati. Sul lavoro la costanza e la razionalità vi permettono di procedere con gradualità verso obiettivi importanti. La fortuna vi accompagna, donandovi lucidità e buone intuizioni che vi guideranno nelle scelte quotidiane.