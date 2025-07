Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 31 luglio

Al via ecco una nuova giornata tutta da vivere: sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Pronti? Si parte! Ecco una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di colpi di scena? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 31 luglio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La giornata si apre con una piacevole chiarezza mentale che vi accompagna in ogni decisione, rendendovi pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto con lucidità. L'amore vi offre l’occasione di chiarire incomprensioni recenti e di riscoprire l’armonia, purché riusciate a mettere da parte le distrazioni. Chi è solo potrebbe vivere un momento interessante, ma è bene non forzare il destino. Sul lavoro arrivano segnali positivi: nuove opportunità e fiducia da parte di chi vi osserva da tempo. La fortuna sembra essere dalla vostra parte, ma non dimenticate di affidarvi anche al vostro intuito prima di agire.

TORO È una giornata che porta leggerezza, buonumore e tante occasioni per esprimere la vostra parte più creativa. L’atmosfera è distesa e vi sentite in grado di affrontare piccole questioni familiari con sensibilità ed equilibrio. In amore, potreste imbattervi in incontri sorprendenti e pieni di significato, oppure riscoprire una forte sintonia col partner. Al lavoro siete brillanti e dinamici, e riuscite a conquistare la stima di chi vi circonda. La fortuna vi accompagna con piccoli segnali: seguite l’istinto e saprete riconoscere il momento giusto per agire.

GEMELLI Una ventata di energia mentale e buon umore vi accompagna durante tutta la giornata. Vi sentite in sintonia con l’ambiente e sapete come comunicare con efficacia, anche nei momenti più delicati. In amore avete la mente lucida per fare progetti e affrontare sfide, mentre i single si lasciano guidare dal gioco e dalla voglia di scoperta. Nel lavoro brillano le professioni legate alla comunicazione e alla cultura: le idee fluiscono, e vengono notate. La fortuna oggi è un po’ altalenante, quindi è meglio evitare eccessi e restare prudenti nelle scelte impulsive.

CANCRO Giornata estiva che vi trova in ottima forma, con energie alte e una voglia di mettervi in gioco che vi spinge a raggiungere nuovi obiettivi. In famiglia, però, serve un po’ di attenzione in più: certi legami hanno bisogno di ascolto e presenza. In amore siete travolti da una forte passione, ma non dimenticate di coltivare anche la parte più emotiva della relazione. Sul lavoro ricevete consensi e gratificazioni che accrescono la vostra autostima. La fortuna vi sostiene, soprattutto quando riuscite a combinare istinto e riflessione.

LEONE Oggi siete supportati da un’energia frizzante che vi aiuta a mantenere la mente lucida e reattiva, affrontando gli imprevisti con leggerezza. L’amore vi vede in una fase aperta e leggera: se siete in coppia, vi sentite in grado di dare buoni consigli e riceverne altrettanti; se siete single, avete voglia di vivere senza troppi pensieri. Sul lavoro spiccate per prontezza e spirito d’iniziativa, specialmente nelle attività legate alla comunicazione. La fortuna vi sostiene nelle scelte istintive, ma è sempre meglio raccogliere tutte le informazioni prima di buttarvi.

VERGINE Una bella combinazione astrale vi dona lucidità e motivazione, spingendovi a dare il meglio in ogni ambito. Sentite il bisogno di rinnovamento e siete pronti ad accogliere nuove idee e prospettive, anche se, a tratti, desiderate restare da soli per ricaricare le energie. In amore siete accudenti e attenti ai bisogni dell’altro, e riuscite a costruire una sintonia profonda. Sul lavoro brillate per precisione ed empatia, soprattutto se operate nel mondo dello spettacolo o della comunicazione. La fortuna è dalla vostra parte, e sapete cogliere al volo le opportunità che vi arrivano.

BILANCIA Il cielo di oggi vi sorride e vi invita ad esprimervi con leggerezza e spontaneità, specialmente in ambito sociale. La vostra innata eleganza e il fascino vi mettono al centro dell’attenzione, aprendo porte interessanti. In amore vi sentite più profondi del solito: c’è voglia di legami veri, intensi e duraturi, e meno interesse per storie leggere. Nel lavoro artistico siete particolarmente ispirati e potreste sorprendere chi vi osserva da tempo. La fortuna vi accompagna con intuizioni brillanti: approfittatene per dare forma a qualche progetto lasciato in sospeso.

SCORPIONE Una forza potente vi attraversa e vi restituisce tutta la grinta e la determinazione che vi contraddistingue. Vi sentite in grado di affrontare qualsiasi sfida e di emergere con il vostro stile deciso e personale. In amore sapete leggere tra le righe e intuire i bisogni dell’altro, sorprendendo per la vostra sensibilità. Il lavoro scorre con grande efficienza, e senza troppa fatica portate a termine compiti importanti. La fortuna vi premia quando vi affidate al vostro intuito, che oggi è particolarmente acuto.

SAGITTARIO Giornata dinamica e piena di stimoli, con una vitalità che vi spinge a dire sì a nuovi inviti e a cogliere tutto il bello che vi circonda. L’amore è sereno e armonioso, con la possibilità di chiarire vecchie incomprensioni e godersi un momento di profonda sintonia. Anche se al lavoro notate qualche comportamento ambiguo, riuscite a mantenere il sangue freddo e a chiarire ogni dubbio. La fortuna è presente nei momenti di lucidità: più sarete presenti a voi stessi, più le occasioni diventeranno concrete.

CAPRICORNO Avete energia da vendere, ma occorre dosarla con attenzione per evitare eccessi o passi falsi. È una giornata in cui potreste sentirvi chiamati a scegliere o a prendere posizione in amore: agite con calma, senza farvi prendere dall’impulsività. La sera si apre con una nuova complicità, perfetta per recuperare il piacere della condivisione. Sul lavoro siete produttivi e centrati, soprattutto se siete a contatto con il pubblico o in ambiti commerciali. La fortuna arriva sotto forma di piccole opportunità che vanno colte senza esitare troppo.

ACQUARIO Oggi la vostra mente è in fermento, alimentata da un’immaginazione vivace e una voglia forte di concretizzare le vostre idee. Avete il giusto slancio per affrontare situazioni complicate con intelligenza e creatività. In amore, una lieve tensione può generare fraintendimenti, ma tutto si risolve con apertura e affetto sincero. Sul lavoro vi distinguete per rigore e determinazione, raggiungendo obiettivi ambiziosi con naturalezza. La fortuna vi guarda con simpatia, specialmente quando fate scelte visionarie ma fondate.