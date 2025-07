Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 luglio

Nuovo lunedì e nuova giornata da affrontare: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Parte una nuova settimana e c'è una nuova giornata da vivere al meglio: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 luglio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La giornata si apre con un senso di energia rinnovata: avete la mente lucida e il passo deciso, pronti a risolvere situazioni rimaste in sospeso. È il momento di dare spazio alle vostre iniziative, forti di una capacità organizzativa che vi sostiene. In amore, emerge il desiderio di vivere momenti intimi lontani dalla confusione: il partner apprezzerà la vostra attenzione. Sul lavoro, la vostra intelligenza si mostra in piena forma, soprattutto se siete coinvolti in studi o prove importanti. La fortuna vi guarda con favore, purché restiate centrati e non vi facciate distrarre da false promesse.

TORO C’è un’armonia sottile tra forza e dolcezza che oggi vi guida: siete determinati ma anche empatici, e questa combinazione vi rende vincenti. Le relazioni sentimentali sono ricche di tenerezza e reciproco supporto; chi è in coppia troverà un nuovo equilibrio, chi è single potrà fare incontri interessanti. In ambito lavorativo, la vostra perseveranza viene premiata: la creatività e il senso pratico si alleano per portare risultati. La fortuna si manifesta nei legami umani, nelle nuove amicizie e nella capacità di cogliere piccole occasioni nascoste.

GEMELLI Siete pieni di vitalità e di voglia di stare in mezzo alla gente, approfittando di un clima sereno e comunicativo. La giornata è perfetta per dedicarsi a momenti di svago, magari all’aperto o in compagnia di chi amate. In amore, emerge una leggerezza piacevole: c’è voglia di flirt e di esperienze senza troppe complicazioni. La mente è brillante, specie se impegnata nello studio o nella progettazione di nuove attività. La fortuna è dalla vostra parte quando vi lasciate guidare dall’istinto e non vi irrigidite in schemi mentali troppo fissi.

CANCRO Oggi vi sentite ispirati e desiderosi di esprimere il vostro mondo interiore: l’energia è fluida e vi sostiene anche fisicamente. In amore, si rafforza il desiderio di autenticità: avete bisogno di contatto profondo e di gesti sinceri. Chi è in coppia troverà il modo di rinnovare il legame, magari con un piccolo viaggio o una serata speciale. Il lavoro creativo è favorito: siete guidati dall’intuizione e dalle emozioni, che oggi diventano un punto di forza. La fortuna si manifesta nei dettagli, nelle piccole cose che parlano al cuore.

LEONE È una giornata frizzante, che vi vede protagonisti di mille iniziative e pieni di entusiasmo: la voglia di fare è incontenibile. In amore, siete travolgenti: trasmettete calore, forza e presenza, e il partner se ne accorge. Per i cuori liberi non mancheranno incontri stimolanti. Sul lavoro, avete energia da vendere e riuscite a catalizzare l’attenzione degli altri. La fortuna accompagna i gesti generosi e autentici, ma attenzione a non strafare: un pizzico di misura farà la differenza.

VERGINE La giornata comincia con qualche piccola difficoltà, ma la vostra lucidità e capacità organizzativa vi aiutano a rimettere tutto in ordine. In amore, si apre uno spiraglio di dolcezza: anche se chi vi sta accanto è un po’ instabile, saprete trovare le parole giuste per riportare serenità. Sul lavoro, la precisione premia: siete attenti, scrupolosi e determinati. La fortuna si affaccia nella misura in cui riuscite a mantenere la calma e la pazienza, anche di fronte alle situazioni più fastidiose.

BILANCIA C’è un po’ di tensione nell’aria, ma niente che non possiate gestire con il vostro senso innato per l’equilibrio e la diplomazia. Le relazioni affettive richiedono ascolto e sensibilità: saprete essere un punto di riferimento per chi vi sta vicino. In ambito lavorativo, la creatività è stimolata e vi permette di farvi notare, soprattutto nei rapporti interpersonali. La fortuna oggi è discreta, ma presente: basta saperla cogliere tra le righe, con eleganza e discrezione.

SCORPIONE La giornata scorre con una certa armonia: siete determinati a portare avanti i vostri obiettivi e vi sentite in equilibrio tra ciò che siete e ciò che fate. In amore, il vostro fascino è intenso e vi permette di consolidare legami o di accendere nuove passioni. Sul lavoro, è il momento di affermarsi con decisione: fate valere le vostre idee con intelligenza e grinta. La fortuna si manifesta nella vostra capacità di affrontare anche le piccole sfide quotidiane con coraggio e strategia.

SAGITTARIO Oggi brillate di una luce particolare: siete energici, ottimisti e capaci di affrontare qualsiasi ostacolo con il sorriso. In amore, la vostra spontaneità conquista e crea un clima disteso e gioioso. Se siete in coppia, sarà facile riscoprire la complicità, mentre chi è single potrebbe imbattersi in una conoscenza speciale. Nel lavoro, vi sentite padroni delle vostre capacità: ogni parola e ogni gesto sono mirati e convincenti. La fortuna vi accompagna quando vi fidate del vostro slancio naturale e restate fedeli a voi stessi.

CAPRICORNO Una giornata produttiva vi aspetta, con buone energie fisiche e mentali a vostra disposizione. Sentite il bisogno di mettervi in gioco, magari all’aria aperta, dove trovate nuovo slancio e leggerezza. In amore, lasciate finalmente emergere la vostra parte più tenera: oggi è facile aprirsi e mostrare affetto in modo spontaneo. Sul lavoro, è tempo di raccogliere risultati dopo tanto impegno, soprattutto nelle attività più analitiche. La fortuna vi sorride quando riuscite a lasciar andare il controllo e vi concedete un po’ di libertà.

ACQUARIO Giornata leggermente instabile, ma voi sapete come trasformare gli imprevisti in opportunità. Le relazioni richiedono cura e ascolto: il partner potrebbe aver bisogno di maggiore presenza emotiva. Ma non mancherà l’intesa se saprete accogliere l’altro con empatia. Il lavoro vi impegna su più fronti, ma vi sarà utile agire con equilibrio e senza forzature. La fortuna premia chi riesce a mantenere la calma e trova soluzioni fuori dagli schemi.