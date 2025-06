Oroscopo del 26 giugno scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte per vivere al meglio una nuova giornata: sarà ricca di soddisfazioni? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Oggi sentite un forte desiderio di cambiamento, soprattutto nelle relazioni sociali: nuove persone entrano nelle vostre vite e sapete come metterle a loro agio. Vi mostrate generosi e disponibili, creando armonia tra vecchi e nuovi contatti. In amore è il momento giusto per aprirvi senza calcoli: dare senza aspettarvi nulla in cambio porterà grandi soddisfazioni. Sul lavoro siete in una fase di crescita: nuove responsabilità vi mettono alla prova, ma le affrontate con coraggio. La fortuna oggi vi assiste nella vostra capacità di creare legami sinceri e duraturi.

TORO L’energia planetaria vi rende generosi, ispirati e con il cuore aperto verso gli altri. Siete predisposti a mettervi nei panni di chi vi sta accanto, con una sensibilità che vi rende particolarmente empatici. In amore, chi è in cerca potrebbe vedere nascere una relazione profonda, mentre nelle coppie già formate si consiglia di abbandonare l’eccessivo controllo per lasciare spazio all’intesa. Il lavoro vi premia per la vostra determinazione: siete centrati e convincenti. La fortuna vi sorride attraverso incontri favorevoli, coincidenze significative e piccoli colpi di scena che giocano a vostro vantaggio.

GEMELLI Siete coinvolti in dinamiche familiari e affettive che vi portano a riflettere sul valore dei legami più profondi. Oggi vi distinguete per il modo in cui riuscite a comunicare e condividere emozioni sincere. In amore, la chiarezza e il dialogo fanno la differenza, permettendovi di evitare malintesi e di rafforzare l’unione. Al lavoro, portate entusiasmo e coinvolgete chi vi circonda con energia contagiosa. La fortuna si manifesta nella vostra capacità di donarvi senza riserve, ricevendo in cambio stima e affetto autentico.

CANCRO Oggi la vostra voglia di contatto e condivisione è alle stelle. Siete il centro di gravità delle persone intorno a voi e riuscite a creare un clima allegro e stimolante. In amore c’è un rinnovato slancio: i sentimenti sono intensi, vivi, e portano emozioni inattese. Anche le relazioni appena nate possono fiorire in qualcosa di speciale. Sul lavoro, un’intuizione vi permette di chiudere con successo una questione importante. La fortuna oggi prende la forma di una serenità ritrovata e della bellezza delle piccole gioie.

LEONE Avete una visione chiara e uno spirito combattivo che oggi vi fa affrontare ogni cosa con determinazione e lucidità. L’energia interiore vi spinge ad affermarvi e superare eventuali ostacoli senza scoraggiarvi. In amore siete irresistibili: la vostra carica attrattiva si fa sentire, ma è la sincerità dei sentimenti a conquistare chi vi sta vicino. Nel lavoro agite con disinvoltura e classe, guadagnandovi il rispetto anche dei più scettici. La fortuna è con voi se continuate a credere in voi stessi con orgoglio.

VERGINE La giornata si apre con qualche tensione in ambito familiare, ma nel pomeriggio ritrovate l’equilibrio e la serenità. Avete la capacità di comprendere gli altri e di ricucire anche le piccole fratture emotive. In amore, vivete momenti dolci e profondi: la vostra calma interiore rende stabile ciò che conta. Sul piano professionale, raccogliete finalmente i frutti del vostro impegno costante e del vostro modo diretto di agire. La fortuna vi accompagna nel ritrovare leggerezza e benessere, soprattutto grazie a buone abitudini che vi fanno stare bene.

BILANCIA Oggi siete comunicativi e brillanti, capaci di conquistare chiunque con il vostro spirito leggero e intelligente. Riuscite a dire le cose giuste al momento giusto, guadagnandovi la simpatia e l’ammirazione di chi vi ascolta. In amore, il cielo è favorevole a momenti teneri e intimi, ma anche alla risoluzione di incomprensioni grazie al dialogo. Nel lavoro, nuove possibilità si profilano all’orizzonte e siete pronti a coglierle con fiducia. La fortuna oggi è nella vostra capacità di osare con eleganza e strategia.

SCORPIONE Avete coraggio, visione e una determinazione che vi spinge oltre gli ostacoli. Anche quando qualcuno cerca di mettervi in difficoltà, riuscite a uscirne a testa alta. In amore siete attratti da emozioni forti: seguite il cuore senza perdere di vista la realtà, e potreste vivere momenti intensi e appaganti. Sul lavoro, la costanza e la voglia di emergere cominciano a essere premiate, anche se ci vorrà ancora un po’ di pazienza. La fortuna si presenta sotto forma di energia interiore e chiarezza mentale.

SAGITTARIO La vostra visione si amplia e oggi riuscite a guardare ogni cosa con maggiore apertura. Avete un’aura coinvolgente, che vi rende il punto di riferimento per chi vi sta intorno. In amore, attenzione a non cercare emozioni fuori equilibrio: riflettete su ciò che cercate davvero e ascoltate il vostro cuore con sincerità. Il lavoro vi sorride, soprattutto se vi dedicate a qualcosa di creativo o fuori dagli schemi. La fortuna vi accompagna nella forma di intuizioni preziose e della vostra naturale voglia di esplorare nuove idee.

CAPRICORNO La parola d’ordine di oggi è autonomia: desiderate essere liberi di scegliere e costruire il vostro percorso con determinazione. In amore, siete più aperti del solito: lasciate che il vostro lato affascinante emerga e non nascondetevi dietro la riservatezza. Qualcuno è pronto a lasciarsi conquistare. Nel lavoro, ricevete una spinta concreta verso un’espansione che avevate già intuito. Siete sulla buona strada. La fortuna vi favorisce soprattutto quando riuscite a bilanciare ambizione e pazienza.

ACQUARIO Oggi siete vivaci, spontanei, pieni di voglia di fare e condividere. Vi sentite ispirati e in contatto con chi vi è caro, anche se ogni tanto desiderate isolarvi per ascoltare meglio voi stessi. In amore, vivete emozioni forti, ma avete bisogno anche dei vostri spazi: trovate un equilibrio tra il desiderio di libertà e quello di unione. Nel lavoro, le idee non mancano: forse siete un po’ confusi, ma nel caos potete trovare spunti geniali. La fortuna oggi si riflette nella vostra capacità di essere voi stessi, senza filtri.